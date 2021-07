Fed ziet economie VS aansterken, maar grijpt nog niet in

Maar voorlopig is het niet zover. De Fed handhaaft voorlopig de rente, die op een bandbreedte van 0 tot 0,25% ligt. Ook blijft de centrale bank voor $120 miljard per maand aan obligaties kopen. Dit ondanks de inflatie die met zo’n 5% ruimschoots boven het Fed-doel van 2% ligt.

Dat verklaart de centrale bank door te zeggen dat er ’gemiddeld’ naar die 2% wordt gestreefd. Pas wanneer de inflatie een tijdlang iets boven het doel uitkomt, en de inflatieverwachtingen ook stabiel rond de 2% uitkomen, overweegt de centrale bank het ruime beleid terug te schroeven.

In een toelichting op het besluit zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat de Fed ziet dat de inflatie al een aantal maanden hoger is dan de Fed graag zou zien. Maar hij verwacht ook dat de inflatie over een aantal maanden weer gaat dalen. „Al is het moeilijk precies te zeggen wanneer dat is”, zei Powell woensdagavond. „En als inflatie te hoog wordt, dan grijpen we in. Bovendien is inflatie maar de helft van ons mandaat.”

Behalve beheersbare inflatie streeft de Fed ook naar maximale werkgelegenheid. Ook daar is de VS nog niet, in juni kwam de werkloosheid uit op 5,9%. De Fed verwacht dat dat percentage de komende maanden gaat dalen nu de economie steeds verder opstart.