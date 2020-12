Europa houdt deur dicht voor cryptomunt diem van Facebook

De Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, liet zich maandag negatief uit over de komst van diem na afloop van een videobijeenkomst met ambtsgenoten verenigd in de G7 over het toelaten van cryptomunten. Volgens Scholz is er veel meer voor nodig dan alleen een naamwijziging voor Facebook om met een cryptomunt toegang te krijgen in Europa.

Scholz wijst er op dat de risico’s rond de regelgeving bij cryptomunten nog steeds niet zijn weggenomen Daardoor blijft de deur volgens hem voor de digitale munt diem van Facebook nog steeds gesloten. Verder benadrukte Schulz dat landen er alles aan moeten doen om het monopolie van munten in handen te houden.

Facebook ging het project met een digitale munt aanvankelijk van start onder de naam libra. Nadat er grote kritiek kwam van toezichthouders in onder meer VS en Europa werd de naam gewijzigd in diem.

Toen Facebook het libra-project onthulde, zei het dat het van plan was om één mondiale digitale valuta te creëren. Daarmee zou iedereen wereldwijd, dus ook de 1,7 miljard mensen die geen bankrekening hebben, overal ter wereld geld kunnen overmaken met hetzelfde gemak als het versturen van een sms-bericht.