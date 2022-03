Premium Het beste van De Telegraaf

Verpakking van afval als vervanger van vervuilend piepschuim

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Arthur Moree (l) en Jan Berbee. Ⓒ Thijs Rooimans

Heerewaarden - Vermeng landbouwafval met schimmeldraden, stop het in een mal, zet het in een warme vochtige ruimte, laat het drogen en klaar is je verpakkingsmateriaal, isolatiewand of designobject. Het proces klinkt eenvoudig. De innovatie kan vervuilend piepschuim vervangen, maar dan moet het wel goedkoper worden.