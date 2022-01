’Trage versoepeling kabinet heeft hoge prijs’

Premium Financieel

IMF sombert over pandemie-effect: komende jaren trage groei en hoge inflatie

Waar virologen hopen dat het met de omicronvariant het einde van de pandemie in zicht is, is het voorlopig nog sappelen voor de wereldeconomie. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit jaar groeit de economie 4,4%, waar eerder nog bijna 5% werd verwacht.