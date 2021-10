Coffeeshops volgend jaar fors duurder uit bij ABN Amro

Vanaf 1 januari 2022 zien eigenaren van coffeeshops de tarieven omhoog schieten van €9,90 naar €110 per maand. In totaal gaat het om zo’n 250 klanten, zegt de bank na berichtgeving in het FD.

Witwascontroles

ABN benadrukt in een toelichting om de kosten van witwascontroles door te willen belasten aan de klanten die de meeste risico’s veroorzaken. Ingrepen in andere sectoren zijn daarbij nog niet aan de orde niet aan de orde.

ONL-voorman Hans Biesheuvel heeft grote moeite met het doorbelasten van de kosten van de witwascontroles aan ondernemers in risicovolle sectoren, zegt hij in een eerste reactie. „Het leidt tot ongelijke behandeling, waarbij de bank eenzijdig bepaalt wat risicovol ondernemerschap is. Maar ondernemen is nooit zonder risico’s.”

Het gevaar van het doorberekenen van de kosten is volgens Biesheuvel dat ondernemers beperkt worden in hun ruimte om te ondernemen en mogelijk financiering gaan zoeken in circuits waar ze beter uit kunnen wegblijven.

’Stigmatisering’

Dat er streng opgetreden moet worden tegen witwaspraktijken staat voor de ONL-voorman buiten kijf. „Ook ondernemers willen dat. Dus ga als bank met de sectoren waar je risico’s ziet aan tafel zitten om te kijken wat je kunt doen om witwassen tegen te gaan. Dat is toch veel beter dan in één keer een hele grote groep ondernemers te stigmatiseren.”

Het is een kwestie die al jaren speelt bij banken. Zij geven miljarden uit aan klant- en transactieonderzoek, zien de complexiteit ervan toenemen en weten dat elk foutje zwaar bestraft wordt door de toezichthouder.