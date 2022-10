Angst voor inflatie: ’Consument misschien terughoudender met feestdagen’

Premium Columns

Er dreigt een nieuwe Wereldhamsteroorlog

Voordat uw boodschapper het slechte nieuws brengt, eerst even terug naar februari 2020, de Eerste Grote Wereldhamsteroorlog. We werden overvallen door corona, we verkeerden in een staat van paniek en de supermarkt was het strijdtoneel. Vrouwen kondigden een algemene mobilisatie af en stuurden hun ma...