CM.com zet zich schrap

Dat schrijft het in een kwartaalupdate voor de markt die het dinsdagochtend heeft gepresenteerd. De verwachtingen waren drie maanden geleden ook al aangepast, toen CM.com de omzetraming voor het huidige jaar al verlaagde van €310 tot €330 miljoen naar die €300 tot €315 miljoen. „We moeten ons bewust zijn van de omstandigheden waar alle bedrijven nu mee te maken hebben”, schrijft ceo en oprichter Jeroen van Glabbeek.

„Het is de onzekerheid die nu het grootste probleem is”, zegt Van Glabbeek in een toelichting. „Normaal gesproken is het vierde kwartaal voor ons de periode met de hoogste omzet. Klanten doen dan veel promoties zoals Black Friday en Cyber Monday en rond de inkopen voor de feestdagen, waar wij van profiteren. Het is nu afwachten of bedrijven daarin nu misschien toch wat terughoudender in zijn geworden.”

Afgelopen kwartaal groeide de omzet nog wel met 18% ten opzichte van een jaar eerder naar €68,2 miljoen. De brutowinst groeide 17% naar €19,3 miljoen. CM.com verloor een deel van de omzet die het dankzij prikcampagnes van de overheid de afgelopen jaren kon noteren, maar zag het aantal tickets voor evenementen en musea waarvoor het de communicatie via app of sms kon verzorgen, fors toenemen.

Koersval

Het bedrijf dat de afgelopen jaren snel groeide, maakte eerder al bekend van plan te zijn de uitgaven aan investeringen en operationele kosten te matigen en de bedrijfsvoering te consolideren. „We hebben nu tegen de duizend man personeel en daarmee vinden we dat we nu op volle sterkte zijn”, zegt Van Glabbeek, die herhaalde eind 2023 en structureel positief bedrijfsresultaat te willen bereiken.

Over het afgelopen kwartaal maakte CM.com in de update geen cijfers over het bedrijfsresultaat bekend. Gedurende het eerste half jaar was die €11,6 miljoen negatief geweest, bij een nettoverlies van €21,8 miljoen. „Met deze bezetting willen we de komende tijd blijven in omzet blijven groeien volgens ons normale tempo van rond de 30% per jaar.”

Na de beursgang via een spac begin 2020 die €100 miljoen opleverde is het bereiken van winstgevendheid op dit moment belangrijk aangezien kapitaalmarkten voor fintechbedrijven momenteel ’op slot’ zit en het onduidelijk is wanneer daarin verandering komt, vertelt Van Glabbeek. „Winstgevendheid is belangrijk, omdat het ons onafhankelijkheid geeft van de kapitaalmarkten. Daar kunnen we nu voor financiering niet terecht. Dat we ons geld zelf moeten opbrengen, is niks nieuws, want dat hebben we de eerste twintig jaar van ons bestaan ook gedaan toen we nog privaat waren.”

Waarderingen zijn het afgelopen jaar gekelderd, wat ook CM.com in twaalf maanden drie kwart van zijn beurskoers heeft gekost. De koers die in het eerste handelsuur van dinsdag nog eens 2% daalde staat onder de €10,30 ruim lager dan de €17 waarmee CM.com in februari 2020 zijn eerste handelsdag afsloot.