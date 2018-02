Huishouden meer kwijt aan waterschapslasten

Een gezin met een eigen woning van 250.000 euro betaalt in 2018 gemiddeld 359 euro aan waterschapsbelasting. Dat is 1,2 procent meer dan vorig jaar. Voor een alleenstaande met een eigen woning is de stijging 1,8 procent. Huishoudens met een huurwoning betalen minder. Een gezin in een huurhuis is gemiddeld 257 euro kwijt, een zelfstandig wonende huurder 144 euro.

De hoogte van de tarieven verschilt sterk per waterschap. Inwoners van het hoogheemraadschap Delfland zijn het meest kwijt. Een gezin met een eigen woning van 250.000 euro betaalt daar 468 euro, terwijl een vergelijkbaar huishouden in het waterschap Dommel rond de 239 euro betaalt.