Getuigenverhoren in miljoenenrechtszaak Emté

Met de rechtszaak is veel geld gemoeid. Jumbo en Coop stellen forse schade te hebben geleden omdat voormalig eigenaar Sligro geen eerlijk beeld zou hebben gegeven van de financiële situatie bij Emté toen zij in 2018 overeenstemming bereikten over de aankoop van de vestigingen van die keten.

Weigering

De juridische strijd speelde in december al. Toen draaide het bij de rechtbank om de vraag of Jumbo en Coop getuigen mogen horen. Sligro weigerde hieraan mee te werken. De Bossche rechtbank wijst de bezwaren van Sligro nu grotendeels van de hand en beslist dat Jumbo en Coop getuigen mogen horen, op een nader te bepalen datum. Sligro kreeg van de rechter wel gelijk bij zijn betoog dat het bedrijf belang heeft bij het beschermen van bedrijfsgevoelige en concurrentiegevoelige informatie.

Een zogeheten voorlopig getuigenverhoor is vooral bedoeld om te voorkomen dat bewijs verloren gaat. Ook kunnen partijen hierna beter inschatten of het zin heeft om hun juridische strijd voort te zetten. Het is straks aan de rechter om de getuigen die Jumbo en Coop voordragen te ondervragen.

Ook de advocaten van de partijen krijgen de gelegenheid vragen te stellen. En als Sligro wil mag het vervolgens ook getuigen voordragen. De rechter gaat uiteindelijk geen oordeel geven over de zaak. Als de partijen een oordeel willen, zullen ze dat in een kort geding of bodemprocedure moeten vragen.