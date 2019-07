Groei voor Britse economie

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De groei is mede te danken aan een flinke stijging van de productie in de Britse auto-industrie. Voor de gehele industrie in Groot-Brittannië was een productiestijging met 1,4 procent te zien. In april was dit nog een herziene min van 2,9 procent. Ook in de bouw ging de productie omhoog na een dip een maand eerder.

