’Consumenten in de kou door drempelbedrag’

Volgens de Consumentenbond hanteert deze nieuwe instantie, Uitgesprokenzaak.nl, een drempelbedrag van 250 euro. Dat betekent dat consumenten die een conflict hebben met een woonwinkel over een product dat minder kost dan 250 euro geen gebruik kunnen maken van de geschillenregeling.

"Dat is slecht nieuws voor consumenten, want INretail is een grote partij, waarbij vrijwel alle bekende woonwinkels zijn aangesloten", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. Wie een probleem heeft over een meubelstuk dat goedkoper was dan 250 euro staat volgens haar nu in de kou. "Er is dan geen onafhankelijke instantie meer die hen helpt. Alleen de rechter, maar een juridische procedure is tijdrovend en duur."