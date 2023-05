Olieprijs koerst af op eerste weekstijging sinds april

Een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) kost inmiddels weer meer dan 72 dollar en is deze week ongeveer 3 procent duurder geworden. Voor een vat Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, moet momenteel ruim 76 dollar worden betaald. Behalve door de hoop op een schuldenakkoord in de VS wordt de olieprijs volgens handelaren ook aangejaagd door aankopen van ruwe olie door enkele Aziatische raffinaderijen. De plannen van de VS om de strategische oliereserves aan te vullen bieden verder steun aan de prijs.

De olieprijzen liggen nog altijd ruim onder de niveaus van begin april. Toen zorgde het onverwachte besluit van oliekartel OPEC+ om de productie verder te verlagen voor een flinke spurt. Een vat Amerikaanse olie kostte destijds meer dan 80 dollar en een vat Brentolie zo’n 85 dollar. Die prijsstijging leidde ertoe dat de adviesprijs voor een liter Euro95 in Nederland weer steeg tot boven de 2 euro.

De olieprijzen zijn sinds begin dit jaar met ongeveer 10 procent gedaald. Dat komt door het matige economische herstel van China, na het loslaten van de coronamaatregelen in dat land. De Chinese vraag naar olie valt daardoor tegen. Ook de renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank drukken de olieprijzen.

Hogere rentetarieven in de VS stuwen de dollarkoers. Een sterke dollar kan de vraag naar olie drukken doordat de brandstof duurder wordt voor landen met andere valuta. Ook zorgen hogere rentetarieven voor hogere financieringskosten waardoor de economie wordt afgeremd en de vraag naar olie kan verminderen. De Federal Reserve gaf bij het laatste rentebesluit wel aan mogelijk te stoppen met verdere renteverhogingen.

Bekijk ook: Europese gasprijs zakt voor het eerst sinds 2021 onder de 30 euro

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de adviesprijs voor een liter Euro95 momenteel op 1,952 euro. Diesel kost 1,642 euro per liter. Pompstationhouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Automobilisten betalen die prijzen doorgaans alleen langs de snelweg. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager.