Duitse producentenprijzen gestegen

Economen rekenden in doorsnee op een stijging van de prijzen die Duitse fabrikanten voor hun producten vragen met 0,3 procent. Een maand eerder was sprake van een plus met 0,2 procent.

Op jaarbasis was in januari sprake van een toename van de producentenprijzen met 2,1 procent. Economen gingen hier uit van een stijging met 1,8 procent.