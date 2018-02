Air France weet staking niet te voorkomen

Ⓒ © Dijkstra b.v.

Parijs - Air France is er nog niet in geslaagd een brede staking op donderdag te voorkomen. Overleg tussen de luchtvaartmaatschappij en de vakbonden heeft niets opgeleverd. Het gesprek bleek ,,een pure formaliteit'' omdat de directie niet bereid bleek tot echte onderhandelingen, laten de bonden in een gezamenlijke verklaring weten.