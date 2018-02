Spugen naar collega geen reden voor ontslag

De vrouw dacht dat er over haar geroddeld werd, en trakteerde de collega die ze daarvan verdacht op een welgemikte fluim. Maar dat is niet genoeg reden voor een ontslag op staande voet. Het incident vond immers plaats na werktijd, en buiten het zicht van de klanten van KFC, redeneert de rechtbank Rotterdam.

Onduidelijk

„De vraag bij de rechter was of de vrouw kon weten dat ze door zo’n incident buiten werktijd op staande voet kon worden ontslagen”, zegt Roy de Boer, jurist bij De Brouwer Advocaten. „Volgens de rechter was dat niet duidelijk genoeg. Door deze uitspraak ligt de grens van wat werkgevers moeten tolereren nu hoger.”

De vrouw stelt overigens zelf dat ze niet gespuugd heeft, maar haar collega ’slechts’ heeft uitgescholden voor ’bitch’. Op beelden van een bewakingscamera lijkt ze evenwel te spugen, en een derde collega verklaart inderdaad een klodder spuug te hebben gezien.

Diefstal

De KFC-medewerker had al een verleden vol incidenten bij de fastfoodketen. Zo nam ze na een hulpverleningstraining samen met een aantal collega’s de overgebleven versnaperingen mee. KFC kwalificeerde dat toen als diefstal. Tijdens haar loopbaan is de vrouw bovendien vier keer overgeplaatst naar een andere vestiging.

De vrouw werkt overigens niet meer bij KFC. De verhouding tussen werkgever en werknemer was door het spuugincident wel degelijk onhoudbaar geworden. De rechter besloot tot een ’gewoon’ ontslag, met een ontslagvergoeding voor de vrouw van ruim €2000.