Britse investeerder bouwt woonwijk in Utrecht

In de hele Merwedekanaalzone moeten 6000 tot 10.000 woningen verrijzen. Het samenwerkingsverband rond Round Hill wordt de grootste investeerder in de nieuwe wijk en gaat bijna 4,5 hectare bebouwen.

Round Hill is al enige tijd bezig zijn investeringen in Nederland op te voeren. Inmiddels heeft het Britse bedrijf meer dan 10.000 woningen in Nederland in zijn portefeuille.