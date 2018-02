Aantal bitcoinbanen verviervoudigd

Bedrijven zoeken naar ’blockchain developers’, ’senior consultants payments & blockchain’ en naar ’solution architects met blockchain-focus’. De blockchain in die vacaturetitels ligt aan de basis van de virtuele munt bitcoin, maar volgens aanhangers kan de technologie veel breder worden ingezet.

Zo kunnen diploma’s, medische dossiers en belastingaangiftes volgens fans van het systeem in blockchain worden vastgelegd. Daarmee zouden de data veiliger zijn dan nu het geval is. Bedrijven zoeken nu naar mensen die dat voor hen kunnen uitzoeken.

Het aantal werkzoekenden met een ’bitcoinprofiel’ stijgt bijna net zo hard als het aantal banen in de sector. Daardoor staan de vacatures niet lang open. Volgens Sander Poos, landenmanager bij Indeed, zijn de bitcoinvacatures „over het algemeen moeilijker te vervullen”. In welke valuta werkgevers hun blockchainexperts uitbetalen, kan Indeed niet zeggen.