Beursblog: belegger doet Ahold in verkoop; feestje chips stut AEX

Door Redactie DFT

Vandaag heeft Arina Freitag, CFO van TenneT, de handelsdag geopend door een slag op de gong Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 753.01 0.56 %

De AEX heeft rond de lunch nog steeds de wind in de rug met een terugkeer tot boven de grens van 750 punten. Vooral uitblinker ASMI draagt sterk bij aan om de weg omhoog te vervolgen. Ahold zakt weg. In de Midkap maakt Just Eat Takeaway een mooie rit omhoog.