Beursblog: uitblinker ASMI stuwt AEX tot boven 750 punten; Takeaway in trek

Door Redactie DFT

Vandaag heeft Arina Freitag, CFO van TenneT, de handelsdag geopend door een slag op de gong Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 752.21 0.45 %

Onder aanvoering van ASMI breekt de AEX woensdag bij de start door de grens van 750 punten, het hoogste niveau sinds medio februari. Sinds het begin van het nieuwe jaar is de hoofdgraadmeter al 9% omhoog geschoten. In de Midkap blinkt Just Eat Takeaway uit.