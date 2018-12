Van schoonheidssalon naar keten

De zussen werden voor hun onderneming geïnspireerd door New York. „Daar zag je op elke hoek van de straat een schoonheidssalon of nagelstudio, iets wat hier destijds nog niet speelde”, vertelt Esther. Ze besloten om samen een kwalitatieve, maar laagdrempelige en betaalbare schoonheidssalon te openen.

Het bedrijf van de zussen bestaat inmiddels uit zes salons in verschillende grote steden, aparte cosmetische klinieken in de salons, een eigen productlijn en een samenwerking met de Bijenkorf om in elke vestiging van het warenhuis een shop-in-shop te openen.

De zussen zijn elkaars ideale zakenpartner. „We hebben hetzelfde pad voor ogen”, aldus Esther. Maar nu er een team van tien personen op kantoor werkt, moeten ze ook dingen delegeren. „Stephanie en ik doen nog steeds veel samen, maar het is goed om projecten te verdelen. Onderling maar ook met de mensen met wie we werken. Dat is fijn want in ons team zitten mensen met expertises die wij zelf missen en wel noodzakelijk zijn om het bedrijf naar een volgende fase te brengen.”

Nu het bedrijf groeit merken de zussen dat het belangrijk is om ‘te documenteren wat het dna van het bedrijf nou precies is’. Stephanie: „Esther en ik voelen elkaar zo goed aan dat we het daar onderling niet over hoeven te hebben, maar er werken in totaal ongeveer honderdvijftig mensen bij SOAP, dus het is belangrijk dat we onze visie vertalen naar beeld en papier zodat al onze medewerkers dat uit kunnen dragen.”