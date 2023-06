Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Glazenbolkijkers zitten er faliekant naast, stagnatie in Duitsland en Nederland

Door Martin Visser

Ⓒ ANP / HH

Het gaat niet goed in Duitsland. Even leek het erop dat de Duitse economische groei in het eerste kwartaal was gestabiliseerd, maar onlangs bleek dat de economie toch was gekrompen. Daarmee staat de Duitse economie twee kwartalen op rij in de min en is een recessie een feit.