Etos-stakers naar hoofdkantoor Ahold

Het is de achtste dag op rij dat de werknemers het werk neerleggen. In totaal gaat om meer dan 120 van de in totaal 240 medewerkers. „We gaan net zo lang door totdat Etos over de brug komt. Het personeel eist een loonsverhoging van 5%”, zegt FNV-bestuurder Ali Aklalouch. De vakbond wil verder dat uitzendkrachten een vast contract krijgen.

Vanuit Beverwijk worden meer dan 500 winkels in Nederland bevoorraad. Een woordvoerder van Etos laat weten dat het bedrijf nog steeds geen last heeft van lege schappen.

Aklalouch hoort andere verhalen uit het distributiecentrum. „Etos is vooral pleisters aan het plakken en doet aan damage control.”