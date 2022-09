Grof geschut tegen inflatie: ECB komt met grootste renteverhoging ooit

Daarmee volgt de ECB de lijn van beleidsmakers als president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank. Die hadden gepleit voor een sterkere renteverhoging. Bij de vergadering in juli verhoogde de ECB de rente al met een half procentpunt. Dat was de eerste verhoging in elf jaar. De depositorente wordt nu verhoogd van 0% naar 0,75%. Banken betalen depositorente om hun geld te stallen bij de ECB. Deze rente werkt door in de spaarrente die consumenten krijgen over hun spaartegoed.

Historisch

De historische rentestap komt voor analisten niet onverwacht. De inflatie is dit jaar enorm gestegen door de hoge energieprijzen die onder meer een gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne. De prijzen van olie en gas zijn geëxplodeerd door politieke spanningen tussen Rusland en het Westen, die elkaar over en weer sancties oplegden. Eerder deze maand heeft het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft leveringen van gas via de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 naar Duitsland volledig stilgelegd en daardoor. Volgens Gazprom was dat nodig vanwege technische problemen. De gasprijzen stegen naar een recordhoogte.

De vooruitzichten van de ECB voor de Europese economie zijn somberder geworden en flink naar beneden bijgesteld voor dit jaar en volgend jaar. Dat komt vooral doordat consumenten minder te besteden hebben vanwege de prijsstijgingen. De ECB verwacht dat de inflatie aanzienlijk harder gaat stijgen dan eerder werd aangenomen. De centrale bank houdt nu rekening met prijsstijgingen van 8,1% in 2022 en 5,5% volgend jaar. Pas in 2024 komt het inflatiecijfer weer in de buurt van het streefcijfer van 2 procent.