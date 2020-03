Column: Recessie zou diep kunnen worden

In het lichtste scenario zien we dat al in het derde kwartaal de economie aantrekt en de werkloosheid maar weinig oploopt. Naarmate de crisis langer duurt verslechtert het beeld. In het zwaarste scenario blijft het herstel uit tot de tweede helft van 2021 en zien we een economische krimp van 2,7% en de werkloosheid oplopen tot boven de 9%.

Kosten overheid

Op dit moment beschikt het kabinet over voldoende financiële middelen om een recessie te bestrijden. Vooral dankzij het bezuinigingsbeleid van het kabinet Rutte II kan het nu gebruik maken van een opgebouwde buffer om met een gigantische steunpakket bedrijven, zzp’ers en werknemers te ondersteunen. Volgens het CPB zullen door deze inzet de overheidsfinanciën in alle scenario’s verslechteren. In het zwaarste scenario loopt het overheidstekort in 2021 op naar bijna 10% van het bruto binnenlands product (bbp) en de staatsschuld naar ruim 73% van het bbp. Deze kosten voor de overheid worden nog niet als risicovol beschouwd.

Als we afgaan op een recente enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland onder het bedrijfsleven, dan is de kans op het lichtste scenario niet groot. Een grote meerderheid verwacht dat ze al snel banen moeten schrapen en dat geplande investeringen in de ijskast worden gezet. Er zijn ook andere redenen waarom de kans op een zwaardere recessie in Nederland groter is dan een lichtere. Aan het einde van onze column stippen we deze kort aan.

90 miljard

Vorige week presenteerde Rutte III een ongekend steunpakket voor bedrijven, zzp’ers en werknemers om te voorkomen dat onze economie zal omvallen. Dit kan oplopen tot meer dan 90 miljard euro aan steun en omvat onder meer de tijdelijke noodmaatregel (NOW) voor doorbetaling van lonen (werktijdverkorting), extra inkomenssteun voor zzp’ers en uitstel van belastingbetalingen. Deze maatregelen hebben bij bedrijven, werknemers en in de Haagse politiek terecht veel lof geoogst. Ze zijn bedoeld om ontslagen en onnodige faillissementen te voorkomen.

Daarvoor is het in ieder geval nodig dat dit crisispakket, zonder bureaucratie, zo snel mogelijk daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In de praktijk wordt op dit moment gevraagd om meer haast. Tegelijk wordt ook aangedrongen op uitstel van het betalen van vaste lasten, zoals huren, aflossingen en verruiming van betalingstermijnen. Vanuit de fiscale advieswereld is aanvullend op het steunpakket van het kabinet een lijstje met extra fiscale noodmaatregelen aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën gestuurd. Daarin staat ook het voorstel om de verliesverrekening bij bedrijven te verruimen, waardoor ze belastinggeld kunnen terugkrijgen uit 2018.

Geen EU-crisis

Het valt op dat zowel bij het aanpakken van de coronacrisis als de economische gevolgen, de noodzakelijke samenwerking tussen landen ontbreekt: het is ieder voor zich. En binnen de EU zien we regeringsleiders die ruziën over de vraag of het Europese noodfonds (het Europees Stabiliteitsmechanisme) mag worden ingezet. Dit zogenoemde ESM, ingesteld na de eurocrisis, biedt de EU mogelijkheden om aan EU-landen bijvoorbeeld noodleningen te verstrekken.

Verschillende landen, waaronder Nederland, menen dat zwakkere EU-landen, zoals Italië, extra bevoordeeld worden, omdat ze al die jaren in strijd met Europese regels geen financiële buffer hebben opgebouwd. Maar in de huidige noodsituatie leidt deze terechte kritiek slechts tot woede bij de regeringen van de zwakkere landen. Afgelopen donderdagavond keurden de EU-leiders de inzet van het ESM alsnog goed, maar moeten de ministers van Financiën binnen twee weken de voorwaarden voor deze leningen vaststellen en daarbij rekening houden met deze gevoeligheden. Nederland moet daarmee rekening houden; een Europese crisis moet vermeden worden.

Geldkraan

Met een monetaire bazooka heeft de Europese Centrale Bank (ECB) alle bestaande regels overboord gegooid en is afgelopen donderdag begonnen met het ongelimiteerd opkopen van de schulden van eurolanden. Daardoor krijgen vooral zwakke landen extra ruimte om met overheidsuitgaven de economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. ECB-president Christine Lagarde kan moed niet worden ontzegd, want er zijn forse risico’s. Voorstanders menen dat ze met deze ongekende aanpak de Europese Unie kan behoeden voor het uiteenvallen, zeker in een situatie waarin landen als Italië kunnen omvallen. Gaat het mis, dan draaien sterke EU-landen op voor de kosten van oninbare vorderingen.

Bankiers vrezen dat de ECB-bazooka op termijn tot een enorme inflatie zal leiden. In een eerdere column merkten wij op dat je met alleen een monetair beleid de oplopende economische crisis niet kunt bestrijden. Binnen de EU heb je daadkrachtige regeringsleiders nodig die met investeringen in fysieke en digitale infrastructuur en de nieuwe technologieën de economie aanjagen.

Extra klappen

Bij de scenario’s van het CPB is geen rekening gehouden met andere ontwikkelingen waardoor de kans op een zware recessie toeneemt. Zo wordt Nederland als handelsland extra hard getroffen door de mondiale trend van anti-globalisering en anti-vrijhandel, maar ook door de Brexit en het lamleggen van de internationale handel. Steeds meer landen kiezen voor nationale belangen. Eigen bedrijven en werknemers worden door de overheid bevoordeeld en met handelsbelemmeringen beschermd tegen het buitenland. Dit protectionisme pakt slecht uit voor onze economie en werkgelegenheid.

Ieder voor zich

Het leidt ook tot een verharde concurrentiestrijd in de wereld. Steeds meer landen zijn bezig met het creëren van ‘het beste’ internationale bedrijfsvestigingsklimaat (lage lasten, simpele regelgeving, lage belastingen, aantrekkelijke regels voor hooggeschoolde technici en tech start-ups, subsidies enz.). Daarmee willen ze internationale topbedrijven en toptalenten vanuit andere landen aantrekken.

Nederland behoort hier tot de duidelijke verliezers, mede omdat onze overheid en het bedrijfsleven onvoldoende hebben geïnvesteerd in digitaliseringsprocessen, innovaties en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie. Bovendien zal onze toekomstige economische groei vanwege de vergrijzing jaarlijks slechts tussen 1%-1,5% liggen; voorheen was dit veelal boven de 2%.

Tegen de achtergrond van de bovenvermelde trends zou de Nederlandse politiek zich nu al moeten voorbereiden op een toekomstige Nederlandse economie die internationaal te maken krijgt met ieder voor zich.

