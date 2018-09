Opgeleefde woningmarkt doet Home Depot goed

De omzet van de keten kwam in de laatste maanden van 2017 uit op 23,9 miljard dollar (19,3 miljard euro). Dat is een stijging met 7,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep resteerde een bedrag van 1,8 miljard dollar. Dat is 100 miljoen dollar meer in vergelijking met het slotkwartaal van 2016.

Voor winkelketens zijn met name vergelijkbare omzetten van belang. Op dat vlak deed Home Depot het beter dan kenners voorzagen. Voor dit jaar verwacht Home Depot verdere groei te realiseren. De keten verhoogt het dividend en keert medewerkers een bonus uit vanwege de voordelen van de belastinghervormingen.