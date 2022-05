Premium Het beste van De Telegraaf

Hergebruikers afval lopen aan tegen wat er mag: ’Legale constructie kostte maanden’

AMSTERDAM - Afval is een probleem waar praktisch alle ondernemers mee te maken hebben. Op weg naar een circulaire economie wordt iedereen gedwongen bewust na te denken over het gebruik van materialen en grondstoffen, en de reststromen. Deze ondernemers gingen een stap verder en maakten afval tot hun businessmodel. Hoewel de vraag naar hun producten gestaag groeit, loopt de wet- en regelgeving niet altijd in de pas.