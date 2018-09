’Letse centralebank-topman vroeg smeergeld’

Omdat Norvik Banka die niet wilde betalen zouden er strengere regels voor de bank zijn gaan gelden.

Het centralebankhoofd werd afgelopen weekend gearresteerd door het Letse anticorruptiebureau, maar is inmiddels weer op borgtocht vrij en hij ontkent alle beschuldigingen. De affaire zorgt voor veel rumoer.

Vanuit de Letse regering zijn al stemmen opgegaan dat Rimšēvičs zijn post beter kan neerleggen. Rimšēvičs weigert dat echter. Ook de houding van Norvik Banka is omstreden. Dinsdag stelde de Letse minister-president Māris Kučinskis dat het bedrijf bezig zou zijn om het imago van Letland te schaden.

Rimšēvičs staat sinds 2001 aan het hoofd van de centrale bank in het Baltische euroland en zit vanwege zijn functie sinds 2014 in het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB). Norvik Banka is volgens lokale media in omvang de achtste bank van Letland.