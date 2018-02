'Shell loert op schalietak BHP'

Shell loert actief op onderdelen om zijn schaliedivisie te versterken. Brown noemde schalie nog geen jaar geleden een van de groeimotoren van Shell, samen met projecten in de diepzee. Shell mikt bij dat laatste tegen eind 2020 op een dagelijkse olieproductie van 900.000 vaten. Dat zijn er nu nog 750.000.

Verder zei Brown verbaasd te zijn over de nog altijd sterke vraag van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Vooral in China was de groei volgens hem significant. Shell tekende onlangs een langjarig contract met de nationale oliemaatschappij van Koeweit over de levering van lng. Volgens Brown staat Shell open voor verdere investeringen in lng in dat land.