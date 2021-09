Hoe je als ondernemer een betrouwbaar merk in hennepextract opbouwt

Buitenland

Coronabewijs en medisch mondkapje verplicht in skiliften Oostenrijk

Oostenrijk voert aanvullende coronamaatregelen in voor wintersporters. Komend seizoen mogen exploitanten van skiliften alleen mensen vervoeren die zijn ingeënt tegen Covid-19, negatief zijn getest of recent de ziekte hebben doorgemaakt. Deze bewijzen zijn al verplicht in de horeca.