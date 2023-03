Topman gamesbedrijf Azerion tijdelijk weg vanwege onderzoek AFM

Azerion, dat spelletjes ontwikkelt voor mobiele telefoons, geeft aan weinig te kunnen zeggen over de aard van het onderzoek. Het enige wat het bedrijf weet, is dat het gaat om de naleving van de regels ter voorkoming van marktmisbruik en dat de AFM zich richt op Principion Holding, de grootste aandeelhouder van Azerion.

Aytekin is een van de eigenaren van die houdstermaatschappij, waaronder ook het belang in Fortuna Sittard valt. Aytekin heeft volgens de onderneming in nauw overleg met de raad van commissarissen besloten dat de belangen van het bedrijf het beste gediend zijn als hij zijn taken tijdelijk neerlegt.

De leiding bij Azerion blijft voorlopig in handen van mede-topman Umut Akpinar en financieel directeur Ben Davey. Daarmee verandert er in de praktijk eigenlijk niets in de dagelijkse aansturing, laat het bedrijf weten.

Azerion werd in 2014 opgericht en groeit snel, mede door overnames. De onderneming zit bijvoorbeeld achter de spellen Governor of Poker 3 en Hotel Hideaway. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam en het bedrijf heeft verspreid over Europa mensen in dienst.

Een woordvoerster van de AFM bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan. „In verband met onze toezichtvertrouwelijkheid doen wij hierover verder geen mededelingen.”

Op de beurs in Amsterdam kelderde het aandeel Azerion maandagochtend meer dan 20 procent na het nieuws.