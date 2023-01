Premium Het beste van De Telegraaf

Huizenbezitter profiteert van hoge inflatie, koper hoopt op daling

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Het zijn onzekere tijden voor de huizenmarkt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Voor wie een woning op het oog heeft zijn het onzekere tijden. Nu kan nooit iemand in de glazen huizenbol kijken, maar de hypotheekrente is vandaag de dag wel heel veranderlijk, meent Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep. „Afgelopen week gingen bij vier van de vijf geldverstrekkers de rentes weer omlaag. Maar of die dalende trend deze week doorzet, is afwachten.”