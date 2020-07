Fietsenwinkel.nl wordt elektrische fietsspecialist

Het bedrijf wil zich richten op een breed assortiment met verschillende merken. De website moet niet zozeer een verkoop- als wel een informatieve functie hebben voor klanten. Het overgebleven personeel krijgt een speciale opleiding tot specialist op het gebied van elektrische fietsen, laten de directieleden Mark de Vos en Lucas Kuin weten.

International Bike Group (IBG) besloot zich in april op te splitsen in drie afzonderlijke bedrijven nadat er over 2019 een verlies van €21 miljoen werd geschreven: Hellorider voor leasefietsen, Brinckers en Fietsenwinkel.nl werden zelfstandige bedrijven. De hele groep onderging een reorganisatie waarbij meer dan de helft van de ruim tweehonderd werknemers zijn baan verloor.