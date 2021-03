Dit is de nieuwe cryptogekte (en hier worden miljoenen verdiend)

Onderdelen van games worden online als token verkocht, bij opbod gaan ze voor duizenden dollars weg. De koper heeft een ’uniek’ game-onderdeel te pakken. Ⓒ HH/ANP

Amsterdam - Nieuwe films, losse games of je eigen stoel in het digitale voetbalstadion van je favoriete club. Gekoppeld aan digitaal logboek blockchain worden zo zulke ’tokens’ online geveild. De prijzen schieten omhoog. Grafisch ontwerper Beeple kreeg op zo’n veiling $69 miljoen voor een digitaal collage. Games zouden zelfs miljarden waard zijn. Is dat reëel? Hoe werkt het?