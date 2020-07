Beter Bed voert resultaten op in crisistijd

Volgens topman John Kruijssen van Beter Bed kende het bedrijf een sterk begin van het jaar. In de laatste twee weken van maart, toen lockdownmaatregelen van kracht werden was wel sprake van een flinke dip, ook omdat winkels in België op slot moesten. Maar Beter Bed wist volgens Kruijssen snel te schakelen, met het opvoeren van de onlineverkopen en door maatregelen te nemen in winkels in magazijnen. Verder profiteerde het bedrijf van marketingcampagnes. De inspanningen betaalden zich in april al uit, aldus de topman.

Beter Bed sloot het eerste halfjaar af met een omzet van 103,5 miljoen euro, tegen 94,2 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde een bedrag van 2 miljoen euro, tegen een min van 700.000 euro vorig jaar.

Recordlevel

Volgens Beter Bed ligt er nog voor 23,5 miljoen euro aan werk op de plank. Daarmee is sprake van een recordlevel als het gaat om het orderboek. Het bedrijf ziet dit als een solide buffer in onzekere tijden.

Volgens Beter Bed is het moeilijk om in te schatten wat de coronacrisis dit jaar voor impact zal hebben op de resultaten. Het bedrijf deed ook geen prognoses, maar meldde wel vertrouwen te hebben om de uitdagingen aan te kunnen.