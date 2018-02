Makelaarsland in handen van ING

Dat maakt ING dinsdag bekend. De bank zegt met de overname ’klanten vooruit te helpen op belangrijke momenten in hun leven, met dienstverlening die verder gaat dan bankieren’. Het is niet bekend hoeveel ING betaalt voor het meerderheidsbelang in Makelaarsland. Ceo en oprichter Jeroen Stoop behoudt 10% van de aandelen.

ING belooft dat het in 2005 opgerichte Makelaarsland geen exclusieve dienst voor ING-klanten wordt: ,,Makelaarsland blijft als zelfstandige en onafhankelijke makelaardij opereren in de markt.”

Woningverkopen

Makelaarsland begeleidde het afgelopen jaar de verkoop van bijna 6000 woningen en behaalde een marktaandeel van circa 2,5%. De site wordt naar eigen zeggen maandelijks door een kwart miljoen potentiële huizenverkopers en -kopers bezocht. Woningverkopers kunnen via de dienst flink besparen, omdat zij zelf actief betrokken zijn bij de verkoop.

Dienstverlening

ING zegt Makelaarsland ’verder te helpen om de propositie van Makelaarsland verder te ontwikkelen’. Onze samenwerking zal bijdragen aan een betere dienstverlening voor onze klanten”, zegt ceo Vincent van den Boogert van ING Nederland. ,,ING wil klanten een onderscheidende klantervaring bieden door hen gedurende het hele proces, van het begin van de woonwens tot de aan- of verkoop van het huis, te ondersteunen.”