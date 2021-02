’Digitale euro verlaagt kosten fors’

Dat stelt ECB-bestuurslid Fabio Panetta naar aanleidingen van onderzoek naar de digitale variant van de munt die sinds 2002 in Nederland gangbaar is.

Panetta voorziet dat met de digitale versie in omloop, consumenten meer opties krijgen om te kunnen betalen.

De elektronische variant van de euromunt zou ook zorgen voor een verdere versnelling van de digitalisering van de economie, aldus de bestuurder. Steeds meer consumenten bestellen online.

Panetta sprak woensdag op een online seminar. Steeds meer centrale banken, zoals de Chinese, Zuid-Koreaanse en Russische, doen onderzoek naar digitale munten, in een periode dat cryptomunten zoals bitcoin enorm populair zijn geworden.

De Amerikaanse Federal Reserve kijkt naar zijn digitale dollar in de vorm van elektronisch over te boeken geld, dat direct bij het stelsel van centrale banken te storten en op te nemen is.

De digitale euro kan ervoor helpen zorgen dat de munt breder gedeeld werd, wat essentieel is voor de Europese Unie. Half januari meldde voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank dat de munt er „hopelijk binnen vijf jaar kan zijn”.

Geen vervanger

De Europese Unie onderzoekt al enige tijd de kansen en risico’s van deze digitale variant. Als die er komt, moet die ’veilig, kosteloos, makkelijk toegankelijk en eenvoudig in gebruik zijn’, aldus Panetta.

In 1992 werd door regeringsleiders bijeen in Maastricht besloten tot invoering van de euromunt, bruikbaar in alle lidstaten van de EU. De digitale euro zal contant geld, biljetten en munten, niet vervangen, stelt de Europese Commissie, ze zal die alleen aanvullen.

Uit een peiling onder 8000 respondenten voor de Europese Commissie bleek in oktober vorig jaar dat deelnemers vooral zorgen hebben over de bescherming van hun privacy, en minder over de veiligheid van de munt.