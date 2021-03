AEX bouwt winst uit, Shell blijft achter

AEX staat om half vier 0,7% hoger op 683,9 punten. De AMX klimt 0,7% naar 1015,5 punten, net als de smallcap-index AscX is een recordstand bereikt.

De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klimmen respectievelijk 0,7%, 0,6% en 0,2%.

Macronieuws bleef beperkt. De Duitse ZEW-index, die het economisch sentiment peilt, trok naar 76,6 punten in maart. Zij kwam van 71,2 punten, de markt rekende op toename tot hooguit 74 punten.

„Het sentiment gaat op en af, in een vrij kwartaalcijferloze periode. Olie, technologie en beleggingen in ESG-fondsen (duurzame beleggingen, red.) zijn de belangrijke thema’s”, overziet handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN Amro. „De markt verwerkt ook naar de naderende herschikking van de Nederlandse beurzen. De markt is zoekende, bij afgenomen volatiliteit.”

In Azië sloten de grote beurzen met 0,5% tot 0,8% winst. De Chinese staat liet doorsijpelen de macht van grote technologie- en socialemediabedrijven als Tencent te willen beperken.

In New York koerst de Dow Jones-index 0,2% lager, de Nasdaq-index toont 0,4% winst.

Daar gaat de in Nederland actieve Israëlische broker eToro, met 20 miljoen gebruikers wereldwijd, volgens Bloomberg naar de beurs. eToro gebruikt een Spac: het gaat een fusie aan met de lege beurshuls FinTech Acquisition Corp V van zakenvrouw Betsy Cohen. De combinatie zou $10 miljard groot zijn.

Rente daalt

De rentes van 10-jarige schuld in de VS en Duitsland dalen licht, respectievelijk tot 1,603% en -0,337%. De Italiaanse rente daarentegen loopt op.

In de afgelopen maanden waren de rentes stevig opgelopen, doordat het verbeterende economische perspectief de inflatie doet oplopen.

Beleggers kijken reikhalzend uit naar de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell woensdagavond na afloop van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. En dan vooral of hij reden ziet om bij een duidelijk verdere rentestijging in te grijpen. De verwachting over de start tussen de markt (begin 2023) en de beleidsmakers (eind 2023) lopen verder uit elkaar.

Macro-econoom Jeroen Blokland van Robeco maakt zich weinig zorgen over inflatie. „Ten eerste blijft die in veel gebieden, zoals de eurozone en Japan, ver verwijderd van de doelstellingen van de centrale banken. De risico’s van overschrijding zijn laag”, zegt hij.

„In de VS zijn de inflatierisico’s hoger, maar nog niet voldoende om de aandelenmarkten te laten ontsporen. Voor obligaties zien de zaken er echter minder gunstig uit, met rentes die de komende maanden waarschijnlijk verder zullen stijgen.”

De euro zakt 0,1% tot $1,19230.

’Vaccin ok’

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA meldt donderdagmiddag over het coronavaccin van AstraZeneca dat er „geen aanwijzing” is dat de gevallen van trombosecoplicaties het gevolg kunnen zijn van dit middel.

Meerdere Europese landen waren voorlopig gestopt met het toedienen na meldingen dat enkele mensen te maken kregen met een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes.

Producenten BioNTech en Pfizer leveren in het tweede kwartaal 10 miljoen extra coronavaccins aan de Europese Unie, meldt Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met 7% bovenaan.

ABN Amro wint 1,4% en herstelt daarmee enigszins van de dreun op maandag, toen duidelijk werd dat het Openbaar Ministerie ook een onderzoek naar schuldwitwassen is gestart.

ING volgt met 0,8% stijging. Zakenbank Credit Suisse meldt dat in zowel januari als februari de winst het hoogste niveau in tien jaar heeft bereikt.

Met ING is KPN (-1,4%) het meest verhandelde aandeel. In de telecomsector meldde netwerkbedrijf Nokia 10.000 werknemers te ontslaan, ondanks de behoefte aan snellere nieuwe 5G-netwerken.

Technologieaandelen plussen gematigd. Indexzwaargewicht ASML stijgt 0,6%. Betalingsverwerker Adyen pakt er 1,5% bij, Philips en ASMI stijgen rond 0,3%.

Staalgigant ArcelorMittal staat met een verlies van 1% onderaan achter maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway (-1,4%).

Olie- en gasmaatschappij Shell levert 1,1% in onder invloed van de terugval van de olieprijzen. Brent-olie wordt 2% goedkoper bij $67,40 per vat. In een halfjaar is olie 70% duurder geworden. Het tempo koelt af: over een week bekeken kwam er een procent stijging bij.

Bij de middelgrote fondsen gaat ingenieursbureau Arcadis met een winst van 3,1% aan kop.

Air France KLM stijgt 2,6%. Maandag zaten Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen al stevig in de lift dankzij berichten dat er veel vraag is naar vliegtickets in de lente en zomer.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties wint hier 2%, chiptoeleverancier Besi stijgt 1%.

Tankopslagbedrijf Vopak plust 1%. ING-analist Quirijn Mulder ziet forse vooruitgang met enkele LNG-projecten in Australië. Het project telt voor slechts 5% mee in het bedrijfsresultaat, is de kansen van het project zijn volgens Mulder „enorm.”

Laadpalenproducent Fastned wordt 6% duurder. Analist Zanieri van Kempen werd positiever vanwege het voornemen van BP en Volkswagen om de komende jaren duizenden oplaadpunten voor elektrische auto’s te installeren.

Fastned zit midden in die markt, Het bedrijf met 133 snellaadstations haalde onlangs €150 miljoen op voor uitbreiding van het netwerk. Naast Fastned zijn alleen Ionity en de Tesla Supercharger relevante concurrenten.

