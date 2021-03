Shell drukt winst van AEX

AEX staat om vijf voor elf 0,2% hoger op 680,3 punten. De AMX klimt 0,6% naar 1014,2 punten.

De andere Europese beursgraadmeters winnen ook terrein. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klimmen respectievelijk 0,7%, 0,6% en 0,2%.

De indexfutures wijzen erop dat de Dow Jones-index om half drie 0,2% lager en de Nasdaq-index 0,4% hoger zal openen. Maandag wonnen deze Amerikaanse beursgraadmeters 0,5% respectievelijk 1%.

De obligatierentes bewegen nauwelijks, na de lichte daling op maandag. In de afgelopen maanden waren de rentes stevig opgelopen, doordat het verbeterende economische perspectief de inflatie doet oplopen. Beleggers kijken reikhalzend uit naar de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell woensdagavond na afloop van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. En dan vooral of hij reden ziet om bij een duidelijk verdere rentestijging in te grijpen.

Macro-econoom Jeroen Blokland van Robeco maakt zich vooralsnog weinig zorgen over inflatie. „Ten eerste blijft de inflatie in veel gebieden, zoals de eurozone en Japan, ver verwijderd van de doelstellingen van de centrale banken. De risico’s van overschrijding zijn laag. In de VS zijn de inflatierisico’s hoger, maar nog niet voldoende om de aandelenmarkten te laten ontsporen. Voor obligaties zien de zaken er echter minder gunstig uit, met rentes die de komende maanden waarschijnlijk verder zullen stijgen.”

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond het coronavaccin van AstraZeneca in de gaten. Het Europees geneesmiddelenbureau EMA gaat zich donderdag buigen over het vaccin. Meerdere Europese landen zijn voorlopig gestopt met het toedienen van het vaccin na meldingen dat enkele mensen na vaccinatie te maken kregen met een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat ING met een winst van 1,6% bovenaan.

ABN Amro wint 1,5% en herstelt daarmee enigszins van de dreun op maandag, toen duidelijk werd dat het Openbaar Ministerie ook een onderzoek naar schuldwitwassen is gestart.

Betalingsverwerker Adyen pakt er 1,3% bij.

Staalgigant ArcelorMittal staat met een verlies van 1,5% onderaan.

Olie- en gasmaatschappij Shell levert 1,4% in onder invloed van de terugval van de olieprijzen.

Bij de middelgrote fondsen gaat ingenieursbureau Arcadis met een winst van 3,1% aan kop.

Air France KLM stijgt 1,9%. Maandag zaten Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen al stevig in de lift dankzij berichten dat er veel vraag is naar vliegtickets in de lente en zomer. Basic-Fit pakt er 1,5% bij.

