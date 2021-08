India trekt voorzittershamer hoogovens naar zich toe

Narendran is ceo en Managing Director van Tata Steel Ltd (TSL), het moederbedrijf en de aandeelhouder van Tata Steel Nederland. Tata Steel wil zijn Nederlandse en Britse bezit splitsen, om een of beide onderdelen direct te kunnen aansturen en verkopen.

De raad van commissarissen van TSN zal vanaf de benoeming van Narendran bestaan uit hemzelf (voorzitter), Marius Jonkhart (vice-voorzitter, onafhankelijk lid), Leni Boeren (onafhankelijk lid) en Henrik Adam, de ceo van het op te heffen Europese holdingbedrijf Tata Steel Europe.

Op 9 september staat een debat in de Tweede Kamer gepland over Tata Steel. In de herfst wil consultant Roland Berger een rapport publiceren over de beste startegie voor vergroening.