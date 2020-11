Kleine belegger baalt van uitstel megabeursgang Ant

De gang naar de beurs van Ant Group die voor donderdag stond gepland werd dinsdag gedwarsboomd door de Chinese autoriteiten. Met de notering zou de fintechspeler een record hebben neergezet met het ophalen van bijna $30 miljard.

Een aanzienlijk gedeelte van de aandelen bij het debuut van Ant Group was gereserveerd voor kleine beleggers. Zo hadden onder meer taxichauffeurs en studenten een groot gedeelte van hun spaargeld ingelegd om mee te doen met het bedrijf opgericht door miljardair Jack Ma.

Het is nog onduidelijk wanneer de Ant Group alsnog een stap naar de beurs gaat maken. Zowel op de aandelenmarkten in Hongkong als in Shanghai kijken kleine beleggers gespannen toe wanneer het licht op groen gaat voor de handel in het aandeel.

Vooral voor Jack Ma is het pijnlijk dat de beursgang van Ant Group op donderdag is afgeblazen. De oud-topman van Alibaba stond aan de wieg van het ontstaan van het bedrijf dat via het platform van Ali Pay ruim een miljard gebruikers heeft.