Catawiki springt op trein van nft-kunst

Premium Binnenland

Luxe leventje blijft trekken, ook in coronatijd: ’Sommige klanten doen graag zaken vol in het zicht’

Het bleef vanwege de coronamaatregelen lang ongewis of de Masters Expo 2021 kon doorgaan, maar donderdagmiddag zwaaien dan de toegangsdeuren voor de luxebeurs alsnog wijd open. Organisator Yves Gijrath is opgelucht dat het grote geld weer kan rollen. „Bizar dat je zo hard moet vechten om te mogen we...