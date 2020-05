Grootaandeelhouder fietst weg bij Just Eat Takeaway

Topman Jitse Groen van Takeaway komt aan bij Beursplein 5 voor de beursgang van het bedrijf. Ⓒ ANP

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - SM Trust wil zijn volledige belang van 3,75 procent in maaltijdbezorger Just Eat Takeaway van de hand doen. De investeerder heeft daarom de bank Jefferies in de arm genomen om die verkoop te regelen.