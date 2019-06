Nieuwe topman voor Reckitt Benckiser

Narasimhan is momenteel nog commercieel directeur bij PepsiCo, waar hij onder meer de wereldwijde groeistrategie onder zijn hoede heeft. Hij volgt bij RB Rakesh Kapoor op.

De 60-jarige Kapoor stond meer dan acht jaar aan het roer bij de onderneming en is al 32 jaar in dienst bij het bedrijf. Hij volgde destijds de Nederlander Bart Becht op. Becht werd in 1995 topman van het Duitse bedrijf Benckiser. Hij bracht het bedrijf naar de beurs en fuseerde het met de Britse branchegenoot Reckitt & Coleman tot Reckitt Benckiser, waar hij tot 2011 leiding aan gaf.

Reckitt Benckiser is bekend van merken als Durex, Vanish, Calgon en Clearasil. Enkele jaren terug werd onder leiding van Kapoor babyvoedingsmaker Mead Johnson Nutrition overgenomen en hij verdeelde de onderneming onder in een onderdeel met een focus op Health en een tak Home Care.