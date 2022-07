Chinese retailreus Alibaba dreigt Wall Street te moeten verlaten

Volgens een in 2020 ingevoerde wet moet de Amerikaanse toezichthouder volledige toegang hebben tot informatie van accountants van buitenlandse bedrijven met een notering in de VS. Waar bedrijven uit andere landen openheid van zaken geven, blokkeert de regering in Beijing een Amerikaanse beoordeling van het boekenonderzoek in China.

Behalve Alibaba dreigen ruim 270 Chinese bedrijven om dezelfde reden hun beursnotering in New York te verliezen. Daarbij zitten onder meer de exploitant van fastfoodketen KFC in China, Yum China Holdings. Ook het socialemediabedrijf Weibo en e-commercebedrijf JD.com staan op de lijst.

Geweerd

Nadat de bedrijven op de verdachtenlijst van de SEC zijn beland, duurt het drie jaar totdat ze daadwerkelijk van de beurzen in New York kunnen worden geweerd. Alibaba heeft tot 19 augustus om beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

Volgens SEC-voorzitter Gary Gensler is het vooral belangrijk dat de Amerikaanse en Chinese regering een overeenkomst sluiten over volledige toegang tot het boekenonderzoek bij de beursfondsen. Door al die informatie te kunnen verifiëren kan de SEC bepalen of kwartaal- en jaarcijfers van buitenlandse bedrijven met een notering op Wall Street betrouwbaar zijn.