Column: de mooiste dag van ECB-baas Lagarde

Vraag een willekeurige president van een centrale bank wat het leukst is aan zijn of haar baan, en de kans is groot dat je te horen krijgt: „Handtekening zetten op nieuwe bankbiljetten.” De introductie van het blauwe ijsvogeltientje, het allerlaatste Nederlandse guldenbankbiljet, werd zelfs zo gepland dat Nout Wellink, toenmalig president van De Nederlandsche Bank, op de valreep nog een bankbiljet kon voorzien van zijn handtekening.