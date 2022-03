Cryptomunten kortstondig meer waard na opmerking Elon Musk

De opmerking van Musk zorgde in korte tijd ervoor dat bitcoin zijn verlies van 2,9 procent goedmaakte. Ether steeg na het bericht van de Tesla-baas 2,3 procent, waarna de winsten weer wat terugliepen. De winst van dogecoin van dik 4 procent was de grootste onder de cryptomunten in het afgelopen uur.

Musk, ’s werelds rijkste persoon, is niet onbekend met berichten op sociale media over crypto’s. Vorig voorjaar zei hij dat hij geen dogecoin heeft en zou verkopen. Deze munt werd in 2013 ooit als grap gecreëerd, maar werd mede door Musk omarmd. In oktober zei Musk dat hij bitcoin, ether en dogecoin bezit.

Deze keer gaf Musk antwoord op een vraag over het waarschijnlijke inflatiepercentage in de komende jaren. Michael Saylor, de topman van techonderneming MicroStrategy en een prominent voorstander van bitcoin, schreef dat „zwakkere valuta’s zullen instorten” en dat er sprake zal zijn van een vlucht van kapitaal zoals cash, schuld en waardeaandelen naar schaars bezit zoals bitcoin.” Musk reageerde daarop door te stellen dat de conclusie van Saylor „niet geheel onvoorspelbaar” is. In het slotkwartaal van 2021 werd MicroStrategy gedwongen een afschrijving van 147 miljoen dollar in de boeken te zetten vanwege de waardedaling van bitcoin.

Bitcoin was maandag volgens CoinmarketCap, dat de koersen van digitale munten bijhoudt, 1,2 procent meer waard op 38.633 dollar. De digitale munt wordt door voorstanders al jaren gezien als een veilige haven in turbulente tijden, als een soort ’digitaal goud’. Ether steeg 1,6 procent in waarde tot 2578 dollar. Dogecoin was 4,4 procent meer waard. De munt kost iets meer dan 11 dollarcent.