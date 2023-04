Mobiel betalen bijna even populair als met contant geld

Van alle kassabetalingen werd vorig jaar 21% afgerekend met een smartphone of smartwatch. In 2021 was dat volgens DNB en Betaalvereniging Nederland nog 14%. Het aandeel betalingen met contant geld kwam uit op ongeveer 20%, waarmee de pinbetalingen - inclusief mobiele betalingen - uitkwamen op 80% van het totaal.

Wel merken de onderzoekers dat er grote verschillen zijn binnen de samenleving in het gebruik van contant geld. Vooral jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar als ook 65-plussers geven de voorkeur aan deze manier van betalen. Dat geldt overigens ook voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. „Een bekende reden voor het gebruik van contant geld bij deze groep, is dat het hen helpt meer grip te hebben op hun uitgaven”, aldus de woordvoerder van de DNB.

Minder online

Daarnaast constateren de onderzoekers dat Nederlandse consumenten vorig jaar voor het eerst weer meer aankopen in fysieke winkels hebben gedaan in vergelijking met een jaar eerder. Dat komt doordat winkels in 2022 vaker open waren dan in 2021, toen er nog coronabeperkingen van kracht waren. Ook lagen de bestedingen hoger, wat kwam door de gestegen inflatie.