Metaal- en techniekwerknemers leggen werk stil voor hoger loon

Daarop volgt een serie werkonderbrekingen bij bedrijven die tot en met 22 november doorzet, meldt FNV Metaal. Volgens vakbondsonderhandelaar Jacqie van Stigt is de actiebereidheid onder leden groot, omdat werkgevers in hun ogen volstrekt onvoldoende hebben geboden.

Zoals ook leden van andere vakbonden wijzen de leden de door werkgevers voorgestelde cao af. „Die staat stijf staat van de verslechteringen”, zegt Van Stigt.

Op 14 oktober kwamen bedrijven en werknemers, ’ondanks handreikingen van werkgevers’ niet tot elkaar, aldus de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT). Dat zegt een loonstijging van gemiddeld 2,8% per jaar te bieden voor de periode 2019-2022. Werkgevers boden ook een bruto-maandverbetering van €42,50, terwijl CNV-leden €110 bruto per maand extra eisten. ,,Dat lag veel te ver uiteen”, aldus Bernard Zijlstra, cao-onderhandelaar namens CNV-leden.

Nadat de vakbonden een ultimatum hadden gesteld voor 28 oktober, en werkgevers hen te weinig tegemoet kwamen, kondigden CNV met FNV en De Unie stakingen aan.

Inflatie

Het loonbod van werkgevers voor de cao van bijna 320.000 werknemers in de cao Metaal en Techniek is omgerekend 1,4% verhoging, aldus CNV, terwijl de inflatie gierend oploopt, recent 3,4% prijsstijgingen in Nederland. Het pakket van overige arbeidsvoorwaarden is bovendien volgens de vakbonden ook eerder een verslechtering dan een verbetering.

„En dat terwijl de sector het economisch tij weer goed mee heeft en de sector ook schreeuwt om goede vakmensen”, aldus Van Stigt, die 5% loonsverhoging eist namens aangesloten lenden, met een minimaal bruto uurloon van €14.

„We zijn na vijf onderhandelingsrondes geen steek dichterbij gekomen”, zo onderbouwt cao-onderhandelaar Bernard Zijlstra van vakbond CNV. „Wat aan loonbod wordt gegeven gaat aan de andere kant tegelijkertijd gepaard met verslechteringen van arbeidsvoorwaarden. Ze gaan er zo niets op vooruit, eerder achteruit, ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voor veel werknemers een verslechtering. Dat pikken ze niet.”

Volgens de werkgevers is voor vervroegde uittreding ’de huidige cao af’. Extra uitgaven hiervoor zouden binnen het totaalpakket moeten worden bekostigd uit een beperking van andere voorwaarden om het betaalbaar te houden, aldus de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek. ,,Zelfs met de impact van de coronapandemie op bedrijven zijn de lonen meer dan gemiddeld verhoogd. Helaas was dit voor vakbonden onvoldoende om tenminste met ons in gesprek te blijven. Dat is teleurstellend”, aldus onderhandelaar Ron Follon van FWT.

,,Dit getuigt niet van visie bij werkgevers, er zijn al grote tekorten in de metaalsector. Als je dit als loon en arbeidsvoorwaarden aanbiedt, dan kun je niet verwachten dat veel jongeren instromen naar metaalbedrijven”, aldus Zijlstra.