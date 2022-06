Premium Het beste van De Telegraaf

Topman trustkantoor TMF: ’Ik wil weg uit Nederland’

TMF-ceo Mark Weil. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Het Nederlandse trustkantoor TMF wil zijn hoofdkantoor naar Londen verplaatsen zodra de tijd rijp is voor een beursgang. Topman Mark Weil is het negatieve politieke sentiment rond de trustsector in Nederland beu. Zodra het beursklimaat verbetert wil TMF een notering aanvragen, die volgens de Britse ceo waarschijnlijk aan de Londense beurs zal zijn. Het hoofdkantoor verhuist dan mee.