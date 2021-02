Oproep: profiteer jij van enorme winsten GameStop en zilver?

Beleggers stortten zich massaal op het aandeel GameStop. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Onder aanvoering van amateurbeleggers die elkaar op internetfora als Reddit flink opjutten om aan het open te slaan, zijn aandelen als GameStop en AMC en een grondstof als zilver de afgelopen weken als een raket omhoog geschoten. Heb jij van die koersstijgingen geprofiteerd, of zit je misschien zelf ook op Reddit om de bewegingen te volgen? Dan komen we graag met je in contact!